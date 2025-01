Venezuela: Maduro für dritte Amtszeit als Präsident vereidigt

Fünf Monate nach der umstrittenen Wahl in Venezuela will sich der autoritäre Präsident Maduro für eine weitere Amtszeit vereidigen lassen. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor.

In Caracas wurde eine Mahnwache für politische Gefangene in Venezuela abgehalten. Bei Protesten gegen Präsident Maduro wurden 24 Menschen getötet und mehr als 1.200 festgenommen.

Opposition beansprucht Wahlsieg für Edmundo González

Auch die Opposition reklamiert den Wahlsieg für sich und ihren Kandidaten Edmundo González. Er wollte am Freitag nach Venezuela reisen, um ebenfalls die Präsidentschaft zu übernehmen. Die Regierung in Caracas kündigte an, den 75-jährigen Ex-Diplomaten bei Einreise unverzüglich festzunehmen. González war im September ins spanische Exil geflüchtet. Die Opposition hatte die Ergebnisse von mehr als 80 Prozent der Wahllokale eingesammelt und ins Internet gestellt. Demnach hat González mit mehr als 70 Prozent der Stimmen gewonnen.

Auch lateinamerikanische Staatschefs boykottieren Maduro

Maduro rief die Venezolaner auf, auf die Straße zu gehen und den "Sieg des Friedens und des Vaterlandes" zu feiern. Laut der Tageszeitung "El Nacional" war ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften in der Hauptstadt Caracas und anderen Städten unterwegs. An vielen Orten seien Straßensperren und militärische Kontrollpunkte eingerichtet worden. Mehrere Tausend Menschen hatten am Donnerstag gegen die geplante Vereidigung von Maduro protestiert.