Auf Kreml-Kurs: So würde Wagenknecht mit Putin verhandeln

Und dann müsste man darüber verhandeln, was in den Gebieten geschieht, wo aktuell die Russen stehen.

Ohne solche Kompromisse werde der Krieg nicht zu beenden sein, so Wagenknecht. Im Ergebnis würde Wagenknechts Vorschlag bedeuten, dass die Ukraine in Betracht ziehen müsste, das von Russland eroberte Gebiet teilweise oder komplett abzugeben.

Im ZDF-Sommerinterview hat Bundeskanzler Olaf Scholz mögliche Verhandlungen über Frieden in der Ukraine in Aussicht gestellt. Kündigt sich damit ein Kurswechsel des Kanzlers an?

Wagenknecht will Abstimmung im Donbass und auf Krim

Wagenknecht regt an, "die Menschen im Donbass und auf der Krim im Rahmen eines Referendums unter UN-Aufsicht zu fragen, zu welchem Land sie gehören wollen." Was Wagenknecht nicht sagt: Teile der ursprünglichen Bevölkerung der besetzten Gebiete sind geflohen oder wurden gewaltsam vertrieben.

Wagenknechts Vorschläge voll auf Kreml-Linie

Auf die Frage, ob ein Land, das ein anderes völkerrechtswidrig überfällt, überhaupt das Recht auf einen Kompromiss habe, entgegnet Wagenknecht im Interview mit dem "Tagesspiegel", die bisherige Strategie, der Ukraine Waffen zu liefern, damit sie den Krieg gewinnt, sei gescheitert. Sie reagierte mit einer Gegenfrage: "Was ist Ihre Lösung, um das Sterben zu beenden? Dass wir weiter eine hehre Moral vor uns her tragen? Dass die Nato direkt in den Krieg eingreift und am Ende ganz Europa in Schutt und Asche liegt?"