Machtverlust für ANC: Wer wird in Südafrika mitregieren?

Bei den Parlamentswahlen in Südafrika hat die Regierungspartei ANC die absolute Mehrheit verloren.

ANC wohl 17 Prozentpunkte an Stimmen verloren

Denn zum ersten Mal in der 30-jährigen demokratischen Geschichte des Landes wird die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela nicht mehr allein regieren, sondern muss eine Koalition bilden und politische Kompromisse schließen. Nur mit wem?

Mit knapp 98 Prozent der ausgezählten Stimmen lag der ANC der Nationalen Wahlbehörde (IEC) zufolge am Samstagmorgen bei 40,11 Prozent. Das bedeutet einen dramatischen Machtverlust von rund 17 Prozentpunkten für die Regierungspartei: Bei den Parlamentswahlen 2019 erhielt sie noch 57,5 Prozent der Stimmen.

Koalitionsoption 1: die Demokratische Allianz

Ideologisch ist die DA zwar weit vom ANC entfernt, sie hat sich jedoch bereits auf Provinzebene bewiesen: Seit 2009 regiert die Westkap Provinz, in der sich die Touristenmetropole Kapstadt befindet.

Koalitionsoption 2: die marxistische Partei EFF

30 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika zeigt ZDF-Korrespondentin Verena Garrett, wie es um das Land steht.

Koalitionsoption 3: die Neugründung uMkhonto we Sizwe

Auch Andreas Freytag, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Jena und Honorarprofessor an der südafrikanischen Universität Stellenbosch, bezeichnet eine mögliche ANC-EFF-Koalition als "Gift für die dringend notwendige wirtschaftliche Entwicklung des Landes".

Der massive Stimmenverlust des ANC sei, Analysten zufolge, nicht nur auf seine schlechte Regierungsbilanz zurückzuführen, sondern auch auf die erst vor sechs Monaten von Ex-Präsident Jacob Zuma gegründete Partei uMkhonto we Sizwe (MK), zu deutsch so viel wie "Speer der Nation".

In Südafrika brachen 2021 Proteste aus, als der frühere Präsident Zuma festgenommen wurde. Mindestens 45 Menschen kamen bei den Unruhen ums Leben.

ANC schweigt bisher zum Wahlergebnis

Der ANC schwieg am Samstagmorgen zum Wahlergebnis. Die stellvertretende ANC-Generalsekretärin, Momvula Mikonyane, hatte am Vortag lediglich in einer kurzen Presseunterrichtung versichert, Präsident Cyril Ramaphosa werde nicht zurücktreten.