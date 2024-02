Südafrika: Debatte um Nachlass von Nelson Mandela

Sein Hörgerät, Briefe aus der Zeit seiner Inhaftierung, Geschenke des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama: Das sind nur einige der über 70 persönlichen Dinge von Nelson Mandela, die seine älteste Tochter Makaziwe Mandela versteigern möchte. Angesetzt war die Auktion auf den 22. Februar, es war bereits der zweite Versuch. Das Auktionshaus Guernsey’s in New York sollte sich um die Online-Auktion kümmern. Daraus wird erstmal nichts.

"Diese Auktion ist ausgesetzt", so heißt es kurz und knapp, ohne Angabe von Gründen, beim Auktionshaus. Zuvor waren die Pläne in Südafrika auf Kritik gestoßen.

Versteigerungspläne: Berufung gegen vorheriges Urteil

So legt die südafrikanische Regierung zusammen mit dem Robben Island Museum und der Südafrikanischen Agentur für Kulturgüter (SAHRA) beim Obersten Gerichtshof Berufung gegen ein Urteil ein, das Makaziwe Mandela zuvor grünes Licht gab - um die Versteigerung zu stoppen. Die zu versteigernden Gegenstände hat Makaziwe Mandela schon in die USA bringen lassen.

Sind Mandelas persönliche Dinge kulturelles Erbe?

Als Afrikaner haben wir es schon erlebt, dass ein großer Teil unseres Kulturerbes während der Kolonialisierung, der Rassentrennung oder der Apartheid in europäische Länder und in die Vereinigten Staaten gebracht wurde.

Deshalb habe SAHRA Kontrollen eingeführt, um einen weiteren Verlust des kulturellen Erbes Südafrikas zu verhindern, so Mwasinga. "Wenn nun diese Auktion in New York stattfindet und der Käufer aus Japan beispielsweise den Schlüssel zur Gefängniszelle erwerben würde, dann landet er in einer persönlichen Sammlung und ist somit für alle Südafrikaner und die Welt verloren", sagt er im ZDF-Interview.