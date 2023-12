Nelson Mandelas zehnter Todestag: Der lange Schatten

Er lebte und starb in Johannesburg. Nelson Mandelas Hauptwohnsitz war im Stadtteil Houghton. Hellgelbe Wände, eine schwarzes Tor, eine ruhige, sorgfältig begrünte Straße. Ein paar hundert Meter weiter: Johannesburgs Innenstadt, einst boomende Glitzermeile. Heute fließt stinkendes Abwasser durch die Straßen, tote Ratten liegen auf dem Bürgersteig, die Müllabfuhr kommt nicht nach, Kinder spielen im Dreck. Hier leben die, die von der Gesellschaft vergessen wurden.

Dicht beieinander und doch weiter entfernt denn je - so sieht es aus, das Südafrika zehn Jahre nach dem Tod von Nelson Mandela.

Politische Morde, Korruption, Stromausfälle – in Südafrika schrumpft das Vertrauen in die Regierung. Der ANC muss erstmals seit dem Ende der Apartheid um die Mehrheit bangen. 03.05.2023 | 6:31 min

Nelson Mandela stand für Hoffnung

Er war der erste schwarze Präsident des Landes, Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts. Wie kein Anderer stand Nelson Mandela für Mut, Würde und Versöhnung in der Politik. Knapp 30 Jahre ist es her, dass er Südafrika von der rassistischen Unterdrückung durch das Apartheid-Regime befreite und in die Demokratie führte. Die Welt feierte mit ihm, voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft.