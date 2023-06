Berlusconi hat Italien gespalten, in Gegner und glühende Anhänger. In Italiens zersplitterter Parteienlandschaft brachte Berlusconi es auf die längste Amtszeit in der italienischen Nachkriegsgeschichte. Seine Anhänger behaupten, er habe sich für sein Land aufgeopfert, seine Gegner, er hätte das Land nur für seine Interessen ausgenutzt. Was bleibt, ist eine beispiellose Karriere, die so wohl nur in Italien möglich war.