Mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze will die SPD bei der Bürgerschaftswahl das Rathaus verteidigen und wieder zur stärksten Kraft werden. Schwerpunkt des Wahlkampfes: Wirtschaft und Arbeit sowie eine digitale und klimaneutrale Transformation. Der Wunsch: Klimaneutralität bis 2038. Um die Mobilitätswende voranzutreiben, fordert die SPD etwa, dass keiner mehr als 500 Meter zur nächsten Haltestelle zurücklegen sollte, sowie 10.000 Ladestationen für E-Mobilität bis 2030.



Höchste Priorität habe zudem der Erhalt und Ausbau der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Häfen. Mit einer Aus- und Weiterbildungsoffensive will die Partei dem Fachkräftemangel entgegenwirken, ein Ausbildungsunterstützungsfonds den Mangel an Ausbildungsplätzen perspektivisch verringern. Die SPD plant in Digitalisierung sowie Wissenschaft und Forschung stärker zu investieren, hier im Fokus: ein Citycampus in der Bremer Innenstadt. Für die Innere Sicherheit fordert die SPD 120 Vollzeitstellen für den Ordnungsdienst und eine Aufrüstung der Polizei auf 3.100 Vollzeitstellen in Bremen und 580 in Bremerhaven.