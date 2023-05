In Bremen müssten Kinder mit Sprachdefiziten besser gefördert werden, unter anderem in einer verbindlichen Vorschule. Außerdem fordert Imhoff ein Drogen- und Alkoholverbot, denn Umfragen zufolge fühlen sich mehr als die Hälfte der Bremerinnen und Bremer in ihrer Stadt nicht mehr sicher. Wenn Frauen und ältere Menschen sich abends nicht mehr alleine auf die Straße trauten, "dann ist was verkehrt in unserem Staat", so Imhoff. Um dem entgegenzuwirken brauche es mehr Videoüberwachung in Bussen, Bahnen und Haltestellen und eine schnelle und konsequente Verurteilung von Straftätern.