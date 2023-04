Am 14. Mai wählen die Menschen in Bremen und Bremerhaven. Im Moment ist Andreas Bovenschulte (SPD) Bürgermeister in Bremen und will das auch bleiben. Ob er das schafft, wird mit Spannung erwartet, nachdem die SPD bei der Wahl in Berlin eine herbe Niederlage gegen die CDU einfuhr. Derzeit regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken in Bremen.