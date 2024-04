Spionage für China: Drei Deutsche festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Montag aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs drei deutsche Staatsangehörige festnehmen lassen. Sie sollen als Agenten für einen chinesischen Geheimdienst Informationen zu militärischer Technologie beschafft haben, wie aus einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft hervorgeht. Thomas R. und das Ehepaar Herwig und Ina F. seien in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen worden, teilte die Behörde in Karlsruhe weiter mit.