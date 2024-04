Evangelische Kirche vergibt keine Ämter an AfD-Mitglieder

Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat zum Engagement gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie aufgerufen. Zu denjenigen, die Demokratie und Rechtsstaat aktiv bekämpfen, gehöre die " AfD in unheiliger Allianz mit Rechtsextremen", heißt es in einem Beschluss des Kirchenparlaments zum Abschluss der zweitägigen Frühjahrsberatungen in Görlitz: