Missbrauch: Evangelische Kirche will Klarheit schaffen

Die Evangelische Kirche will sexualisierte Gewalt mit einer Studie aufarbeiten. (Symbolbild)

Welches Ausmaß hatte sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche? Welche Faktoren ermöglichten oder verhinderten Missbrauch? Wie wurde mit Hinweisen, wie mit Betroffenen umgegangen? Einige dieser Fragen sind in einer breit angelegten, unabhängigen Studie untersucht worden, die am Donnerstag erscheinen wird.