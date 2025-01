AfD erhält Großspende von mehr als 1,5 Millionen Euro

Spender wegen illegaler Impfaktion verurteilt

Stöcker war in der Corona-Pandemie bekannt geworden, weil er im November 2021 eine illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen organisiert hatte, bei der Menschen mit einem von ihm entwickelten, aber nicht zugelassenen Wirkstoff geimpft wurden. Er war deshalb zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro verurteilt worden. Dagegen legte er Berufung ein.

Insgesamt sind seit Jahresbeginn bereits mehr als sieben Millionen Euro an Großspenden an sieben Parteien geflossen, wie aus der Bundestags-Übersicht hervorgeht. Allein an die CDU gingen demnach 21 Großspenden über zusammen fast 2,5 Millionen Euro. Die FDP erhielt insgesamt 1,5 Millionen Euro. Die CSU bekam 772.000 Euro, die SPD 740.000 Euro. An die Grünen gingen 240.000 Euro und an die Freien Wähler 52.000 Euro.