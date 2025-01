AfD-Verbot: So wahrscheinlich ist eine Debatte im Bundestag

124 Abgeordnete befürworten Antrag

Vorbehalte in den Fraktionen

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass radikale und auch extremistische Elemente in der AfD vorhanden sind", sagte Dobrindt damals auf einer Pressekonferenz. "Ich will aber unter keinen Umständen der AfD eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich als Opfer zu inszenieren." Man müsse die AfD mit besserer Politik kleinkriegen und nicht mit einem Verbotsantrag.

Hohe Hürden für ein Parteiverbot

Die Hürden für ein Parteiverbot liegen in Deutschland hoch. Anschieben kann es der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung. So regelt es Artikel 21 im Grundgesetz. Beschließen aber kann es nur das Bundesverfassungsgericht - nach einer intensiven Prüfung. An deren Ende die Entscheidung stehen könnte: Es reicht nicht für ein Verbot. So ist es gleich zweimal im Falle der NPD passiert. Auch deshalb herrscht bei Vielen Zurückhaltung.