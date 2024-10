AfD-Verbotsverfahren: Welche Hürden gibt es?

Kann man die AfD verbieten? Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will prüfen lassen, ob die Partei verfassungsmäßig agiert.

Vorsichtig ist der Antrag der Gruppe Bundestagsabgeordneter formuliert, in dem die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens gefordert wird. Nicht von "Verbot" ist die Rede, sondern von einer " Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD " durch das Bundesverfassungsgericht. "AfD-Prüfen" lautet auch der entsprechende Titel der eigens zu dem Antrag eingerichteten Website.

Nichts anderes wäre ein solches Verfahren auch. Denn ob eine Partei verboten wird oder nicht, ist in Deutschland keine politische Entscheidung. Der Bundestag kann lediglich verlangen, dass sich das höchste Gericht mit einer Partei beschäftigt. Die Prüfung liegt in Karlsruhe und die könnte komplex werden.

Verschwörungsmythen und Verbindungen zu Reichsbürgern

In dem nun veröffentlichten achtseitigen Antrag sammeln die Abgeordneten erste Anhaltspunkte, die aus ihrer Sicht für eine Verfassungswidrigkeit der AfD sprechen würden.

Unter anderem wird die mutmaßliche Beteiligung der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann an Plänen der Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß erwähnt, aber auch die Vorgänge rund um die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags vor wenigen Wochen.

Gleich in der ersten Sitzung des Thüringer Landtags der Eklat: Die AfD verhinderte ein demokratisches Votum, die CDU zog vor den Verfassungsgerichtshof.

Ethnisch-kultureller Volksbegriff könnte Knackpunkt werden

Kern des Antrags und möglicher Knackpunkt in einem Verbotsverfahren könnte der Vorwurf werden, die AfD verfolge einen "ethnisch-kulturellen Volksbegriff", der gezielt die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen infrage stellt.

In seinen bisherigen Entscheidungen hatte das Bundesverfassungsgericht immer wieder festgestellt, dass die "Vorstellung der ethnisch definierten Volksgemeinschaft zu einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Missachtung von Minderheiten" führt. Eine solche Politik wäre dementsprechend verfassungsfeindlich.

Über die Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheidet allein das Bundesverfassungsgericht. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es bislang zwei Parteiverbote:Zudem stellte Karlsruhe 2017 die Verfassungswidrigkeit der NPD (heute: Die Heimat) fest. Wegen fehlender Anhaltspunkte für eine tatsächliche Durchsetzbarkeit ihrer Ziele wurde die Partei nicht verboten, sie ist inzwischen aber von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen.

Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehören etwa:Für ein Parteiverbot ist erforderlich, dass eine Partei diese Ordnung mit einer „aktiv kämpferischen, aggressiven Haltung“ abschaffen will. Außerdem müssen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Partei die von ihr verfolgten Ziele wirklich erreichen kann.

Das Parteiverbot ist in Artikel 21 des Grundgesetzes geregelt. Dessen Absatz 2 gibt vor: "Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig."

Es bräuchte weitere Beweise

Doch solche Bestrebungen müssten der AfD in einem Verbotsverfahren auch nachgewiesen werden. Im Fall des 2013 gestarteten Verbotsverfahrens gegen die NPD hatten die Behörden zuvor mehrere hunderte Seiten Beweismaterial gesammelt.

Und das, obwohl die NPD im Gegensatz zur AfD verfassungsfeindliche Positionen sogar vergleichsweise offen in ihrem Parteiprogramm stehen hatte.

Der achtseitige Antrag zur AfD, den die Gruppe Abgeordneter Mitte November in den Bundestag einbringen will, wird diesen Anforderungen wohl kaum genügen. Die Verfasser selbst räumen darin ein, dass es den Prozessbevollmächtigten in einem möglichen Verfahren obliegt, "diese und darüber hinausgehende Beweise und Gründe für die Verfassungswidrigkeit der AfD vorzubringen".