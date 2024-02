AfD-Kandidatin in U-Haft legt bei Wiederholungswahl zu

Die in Untersuchungshaft sitzende AfD-Kandidatin Birgit Malsack-Winkemann hat bei der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin ihr Ergebnis von 2021 noch minimal verbessert.

Sie kam in ihrem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag auf 5,5 Prozent der Erststimmen. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als bei der ursprünglichen Bundestagswahl vor rund zweieinhalb Jahren.

Damals war Malsack-Winkemann nicht wieder in den Bundestag gekommen.

Am 7. Dezember 2022 fand die größte Anti-Terror-Razzia der Bundesrepublik Deutschland statt. Unter den Festgenommenen war auch die AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann. 21.12.2022 | 17:07 min

Malsack-Winkemann steht unter Terrorverdacht

Sie erhielt bei der Teilwiederholungswahl insgesamt 9.277 Stimmen. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus den am Sonntag abgegebenen Wiederholungswahl-Stimmen und denen der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021 in Wahlbezirken mit weiter gültigem Ergebnis.