Was die Berliner Nachwahl für den Bund bedeutet

Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin waren rund 550.000 Wählerinnen und Wähler erneut wahlberechtigt. Erste Ergebnisse deuten auf Wahlverluste für die Ampel hin. 11.02.2024 | 2:45 min

Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte hat vor einer Überinterpretation der teilweisen Wiederholungswahl in Berlin gewarnt. Die punktuelle Neuwahl habe aufgrund der geringen Wahlbeteiligung "keine politische Aussagekraft". Korte sagt ZDFheute:

Die marginale Beteiligung an ausgewählten Stimmbezirken verbietet seriöse Schlussfolgerungen für die Bundespolitik.

Korte sagt, es habe sich um ein Tagesplebiszit der Bürger gehandelt. Laut Berliner Landeswahlleiter lag die Wahlbeteiligung bei der Wiederholungswahl bei 51 Prozent, deutlich weniger als bei der ursprünglichen Bundestagswahl. Sie fand im September 2021 statt, am selben Tag wie der Berlin-Marathon

Die Ergebnisse der Wiederholungswahl sind nicht repräsentativ, sagt ZDF-Korrespondnetin Diana Zimmermann. 11.02.2024 | 2:29 min

Wahl 2024: SPD und FDP verlieren, Grüne stabil

Abgestimmt wurde in etwa einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke. Betrachtet man die Ergebnisse ausschließlich in diesen Wahlbezirken, ergibt sich folgendes Ergebnis vom 11. Februar 2024 (in Prozent):