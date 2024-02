Chrupallas Vorwurf gegen ZDF: Warum er nicht Recht hat

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat dem ZDF in der Sendung "Markus Lanz" am Dienstagabend schwere Vorwürfe gemacht. Es geht um Videomaterial, das am 4. Oktober durch ein ZDF-Team bei einer AfD -Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt entstanden ist. Chrupalla klagte damals am Rande der Veranstaltung über Schwindel und Unwohlsein und kam ins Krankenhaus . Ärzte sprachen daraufhin von einem Einstich im Arm - Chrupalla von einem Anschlag auf ihn . Tests auf eine mögliche Vergiftung waren negativ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt blieben ohne Ergebnis und wurden am 20. Dezember eingestellt - "konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff" sah man nicht.