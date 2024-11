Wanderwitz: "Genug Material, dass AfD verbotsfähig ist"

Sehen Sie hier das Interview mit CDU-Politiker Wanderwitz in voller Länge.

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... zu den Chancen für eine einfache Mehrheit im Bundestag

"Die rechtlichen Hürden sind sehr hoch", sagt Wanderwitz. Es sei ein Verfahren der besonderen Art, "eine Ultima Ratio, wie wir Juristen sagen". Dementsprechend wären auch die Diskussionen, die in den vergangenen Monaten während der Erarbeitung des Antrags geführt wurden, sehr intensiv gewesen.

"Wir sind entschlossen, das zu schaffen", betont der Mit-Initiator des Antrags. Mit der heutigen Einigung wäre der Weg geebnet, noch in diesem Jahr zu erreichen, dass sich der Bundestag damit befasst.

... zur "vorsichtigen" Formulierung des Antrags

Der Antrag beinhaltet nicht, die AfD zu verbieten, sondern die Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen. Das sei laut Wanderwitz "ganz bewusst" so formuliert. "Weil wir natürlich auch sehen, dass die AfD immer wieder jede Gelegenheit nutzt, sich als Opfer zu stilisieren", begründet der CDU-Politiker.

Wir sind überzeugt davon, dass genug Material, genug Fleisch am Knochen ist, und dass die AfD verbotsfähig ist. Aber entscheiden kann das nur das Bundesverfassungsgericht.

... zur Möglichkeit, dass die AfD von einem Scheitern des Antrags profitieren könnte

"Es gibt bei diesem Verfahren keine Garantien", betont Wanderwitz. Das hätte man erst vor einigen Jahren bei den gescheiterten NPD-Anträgen gesehen. Und es gäbe durchaus Rückfallpositionen: "Beispielsweise drei als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Landesverbände in Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen " oder die Junge Alternative. "Aber wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Gesamtverbot durchdringen können."

Seit Tagen wird darüber diskutiert, wann Neuwahlen nach dem Platzen der Ampel-Koalition stattfinden sollen. "Die AfD fordert schnelle Neuwahlen", so AfD-Chefin Alice Weidel.

... zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbot nichts an der Einstellung vieler ändern würde

Viele Studien würden aufzeigen, dass es "in der Tat einen gewissen Anteil der Menschen in unserem Land gibt, die sogenannte gefestigt rechtsextreme Einstellungen haben", so Wanderwitz. Doch das sei nicht die Mehrzahl der Wähler der AfD.