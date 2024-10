AfD-Thüringen will Höcke-Kritiker Klaus Stöber loswerden

Die Thüringer AfD will den Bundestagsabgeordneten Klaus Stöber nach dessen kritischen Kommentaren über den Landesvorsitzenden Björn Höcke im Landtagswahlkampf aus der Partei ausschließen. Es sei ein Ausschlussverfahren gegen den Westthüringer Stöber eingeleitet worden, sagte der Co-Landesvorsitzende Stefan Möller auf Anfrage. Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" darüber berichtet.

Möller begründete die Entscheidung mit den Äußerungen Stöbers vor der Landtagswahl in Thüringen. Die Kommentare seien einer Wahlkampf-Sabotage gleichgekommen, so Möller.

Stöber warf Höcke Hang zum Egozentrismus vor

Der Bundestagsabgeordnete Stöber hatte öffentlich Kritik am Thüringer Parteichef und damaligen Spitzenkandidaten für die Wahl, Björn Höcke, geübt. "Für die Übernahme von Regierungsverantwortung sehen ihn viele in der AfD als Hindernis", sagte Stöber im Juli der "Welt am Sonntag". Er warf Höcke zudem einen Hang zum Egozentrismus vor..