Zu Techno-Beats feiert Friedrich Merz die Junge Union, als wäre er bereits der neue Kanzler. "Endlich wieder ein Konservativer", hört man in den Reihen. In seiner Rede wirft er der Ampel schlechtes Regierungshandeln vor, beschreibt ansatzweise, was eine unionsgeführte Regierung anders machen würde.

Zusammenarbeit mit "blutrotem Kommunismus"?

Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, dagegen geht das Thema offensiv an. Er gesteht ein, dass die Union - anders als in der Außenpolitik - in gesellschaftspolitischen Fragen sehr wohl eine Schnittmenge habe mit dem BSW, beispielsweise bei Fragen der Bildungs- oder Migrationspolitik oder dem Thema Gendern.

In Erfurt und Dresden schmieden derzeit CDU und BSW eine Koalition. CDU-Politiker Thorsten Frei weist auf unverrückbare Positionen der CDU hin. "Unsere Werte stehen. Und die setzen wir auch nicht zur Disposition", so Frei.

Wie weiter in Thüringen und Sachsen?

Für ein Unding hält das Lilli Fischer aus Thüringen: "Die Gespräche sind sehr vertrauensvoll, sehr konstruktiv abgelaufen. Es gab auch eine geeinte Präambel, die zwischen BSW, SPD und CDU abgestimmt war, was natürlich schon ein ganz schön harter Ritt war. Und jetzt funkt Sahra Wagenknecht wieder dazwischen, will wieder einen Klotz dazwischen werfen."

Die Junge Union in Thüringen setzt auf Pragmatismus des BSW im Land

Unvereinbarkeitsbeschluss Todesstoß für die ostdeutschen Bundesländer?

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht wirft der Bundesregierung bei Markus Lanz "Kriegstreiberei" vor. In ihren Augen bringe die Ampel-Regierung im Ukraine-Krieg das eigene Land in Gefahr.

Der Landesvorsitzende Geibert fragt: "Was sind denn die Alternativen, wenn wir nicht mit der BSW und der SPD zusammen in eine Koalition gehen? Die Alternative heißt ganz klar, dann wird Björn Höcke Ministerpräsident in Thüringen und das sollten sich alle auch mal überlegen, die hier immer von Unvereinbarkeitsbeschlüssen erzählen. Das hilft in Thüringen ehrlicherweise wenig weiter."