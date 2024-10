Czaja zu Thüringen: CDU muss mit der Linkspartei sprechen

"Und stattdessen mit der Person zu verhandeln, deren kommunistische Plattform in der Linken in der Vergangenheit vom Verfassungsschutz beobachtet wurde."

Ministerpräsident Höcke? Czaja warnt vor Scheitern der Sondierungen

Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der Linke wäre so in vielen Fällen nötig. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen alle anderen Parteien aus.

In Thüringen will das BSW vor Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD eine Präambel für den Koalitionsvertrag, in der Initiativen für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine verankert werden.

