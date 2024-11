AfD-Verbotsverfahren: Grünen warnen in neuem Antrag vor Eile

Die Gesamtpartei hingegen gilt als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Noch in diesem Jahr will sich Bundesverfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang zu einer möglichen Hochstufung äußern. Sogar in der AfD selbst gehen nicht Wenige von einer Hochstufung aus. In vertraulichen Gesprächen sehen Parteifunktionäre darin auch einen maßgeblichen Grund dafür, dass der Parteivorstand jüngst einstimmig den Rauswurf dreier Parteimitglieder beschloss : Die drei gehören mutmaßlich der Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" (SS) an.