AfD-Parteitag in Essen: "Nacht verlief ruhig"

Polizisten machen sich in Essen für weitere mögliche Proteste bereit. Der AfD-Bundesparteitag wird hier am Sonntag fortgesetzt.

Die AfD hat in Essen ihren Bundesparteitag fortgesetzt. Nach den teils gewalttätigen Protesten war die Nacht nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. "Die vergangene Nacht verlief ruhig", schrieb die Polizei am Sonntagmorgen auf ihrer Website. Für den Tagesverlauf sind demnach drei Versammlungen angemeldet.

An einer Mahnwache in Sichtweite der Grugahalle nahmen nach Schätzung eines dpa-Reporters am Vormittag rund 150 Menschen teil. Veranstalter war das Bündnis Essen stellt sich quer.