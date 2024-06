AfD wählt Weidel und Chrupalla als neue und alte Doppelspitze

Alice Weidel und Tino Chrupalla am 29.06.2024 in Essen.

Die beiden gaben sich als Duo betont harmonisch, Chrupalla nannte Weidel seine "geliebte Co-Sprecherin", auch Weidel scherzte: "Ich hatte eigentlich auf deinen Antrag gewartet." In seiner Bewerbungsrede hatte Chrupalla mit Blick auf die drei Landtagswahlen im Osten gesagt: "Wir werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die Regierung stellen." Weidel kündigte für ihre Amtszeit an: "Wir wollen keine undemokratischen Brandmauern in Deutschland haben."