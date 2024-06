AfD-Parteitag: Worüber in Essen gestritten werden dürfte

Die Grugahalle in Essen wirbt damit, ein "Garant für Spitzen-Entertainment" zu sein. In der Geschichte der AfD steht sie eher als Garant für Zoff um die Spitzen. 2015 wurde hier Parteigründer Bernd Lucke mit "Lügen-Lucke"-Sprechchören geschmäht und - nach verlorener Wahl gegen Konkurrentin Frauke Petry - vom Hof gejagt. Die erste Häutung der AfD, es sollten weitere folgen.

Vor dem zweitägigen Bundesparteitag der AfD am Wochenende in Essen bereitet sich die Polizei auf einen umfangreichen Einsatz vor. Auf der Tagesordnung steht vor allem die Wahl des Bundesvorstandes.

Ein Antrag auf dem Parteitag dieses Wochenende - wieder in Essen - sieht vor, dass ab 2025 eine Einzelspitze plus Generalsekretär gewählt werden kann. Die Liste der Unterzeichner ist lang und prominent. Bisher wurde die AfD stets von mindestens zwei gleichberechtigten Vorsitzenden geführt.

Netzwerk will Alice Weidel als alleinige Vorsitzende

Der brisante Vorstoß stammt aus einem Netzwerk junger Karrieristen. Sie sind in ihren 30ern und scharen sich um den Rheinland-Pfälzer Sebastian Münzenmaier, den stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag.

Sie wollen die Partei professioneller aufstellen, wie sie betonen. Zeichen inhaltlicher Mäßigung zeigen sie nicht. Wie das ZDF erfuhr, wünscht sich die Gruppe die aktuelle Co-Chefin Alice Weidel perspektivisch als alleinige Spitze - mit einem Generalsekretär Münzenmaier an ihrer Seite.

Was sagen Weidel und Chrupalla zum brisanten Vorstoß?

Chrupalla über Führungsdiskussionen in der AfD und Höcke.

Weidel sagte am Dienstag, dass sie mit Chrupalla in der Doppelspitze weitermachen wolle - aber einen Generalsekretär fände sie "perspektivisch gut". Damit hält sie sich Machtoptionen offen.

Kritik an Münzenmaier-Truppe: "Hütchenspieler und Karrieristen"

Der Antragsteller Damian Lohr, der ebenfalls zum Münzenmaier-Netzwerk zählt, verknüpft die Forderung nach einem Generalsekretär mit Kritik an der bisherigen Führung. Bei der Europawahl habe diese nicht das mögliche Wählerpotenzial erreicht:

Machen wir uns ehrlich: Es wäre mehr drin gewesen! Die gegen uns gerichteten Angriffe (…) wurden, auch kommunikativ, oft schlecht pariert. Ein Generalsekretär hätte in solchen Situationen Abhilfe leisten können.

Tino Chrupalla als Auslaufmodell?

In den letzten Tagen wurde in zahlreichen Gesprächsrunden versucht, den drohenden Showdown auf dem Parteitag irgendwie abzuwenden. Ein Änderungsantrag könnte den Posten des Generalsekretärs bei einer Doppelspitze möglich machen. Junge Landeschefs sehen sich nun veranlasst, Putsch-Gerüchten entgegenzutreten:

Die Behauptung, ich wolle Tino Chrupalla geschwächt sehen, ist an den Haaren herbeigezogen. Tino ist auch ein persönlicher Freund von mir und ich hintergehe meine Freunde nicht.

Was noch ansteht: Krah und die "Souveränisten" in Brüssel

All das zeigt die Unruhe der AfD vor dem Parteitag. In Essen wird der gesamte Bundesvorstand neu gewählt. Intern kursieren Listen mit Namen, die sich weitgehend decken und kaum Kampfkandidaturen vorsehen. Doch wie ein hochrangiger AfD-Funktionär schreibt:

Bei AfD-Bundesparteitagen weiß man nie, was genau passiert. Für beste Unterhaltung ist in jedem Fall gesorgt.

Vorwurf der Käuflichkeit, Spionage-Verdacht im eigenen Büro und fragwürdiger Content auf TikTok: Was ist los bei Maximilian Krah, dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl?

Gegenüber dem ZDF sagte er am Donnerstag: "Wir sind weiter in Gesprächen." Zuletzt soll auch mit einer Partei sondiert worden sein, die im Gespräch den Holocaust geleugnet habe, was Aust nicht kommentieren wollte.