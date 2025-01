AfD-Verbot im Bundestag: Scharfe Warnungen und viel Skepsis

Auch Gegenstimmen aus Unions-Fraktion

Viele einig: AfD Gefahr für Demokratie

Auch bei der FDP . Von ihr stammt nicht eine einzige Unterschrift unter dem Antrag. FDP-Mann Konstantin Kuhle begründete die Entscheidung so: "Es gibt unter den Menschen, die heute AfD wählen, Menschen, die sich mehr Ordnung und mehr Kontrolle in der Migrationspolitik wünschen. Und das sind legitime Anliegen. Heute diesen Anträgen zuzustimmen, das hieße das Gespräch mit diesen Menschen von einem Tag auf den anderen Tag abzubrechen um das können sich Demokraten nicht erlauben."

Grüne bringen weiteren Antrag ein

AfD sieht sich als Opfer

Und die AfD selbst? Sieht sich als Opfer einer Verschwörung des Verfassungsschutzes, der sie als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, der anderen Parteien, der Presse. Und lehnt natürlich beide Anträge ab: "Selbstverständlich liegt der AfD in ihrer gesamten Breite nichts ferner als die Verletzung des Demokratieprinzips", so ihr stellvertretender Parteivorsitzender Peter Boehringer.

Keine Abstimmung über Anträge

Es war eine laute Debatte. Und eine, in die sich auch Matthias Helferich einbrachte. Der sich in einem Chat als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnete und der bei der Bundestagswahl auf der Landesliste der nordrhein-westfälischen AfD kandidiert. Eine Debatte, in deren Verlauf der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner einen Ordnungsruf kassierte. Eine Debatte, in der man viel gehört hat - von der und über die AfD.