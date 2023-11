Zehn-Punkte-Programm: So würde AfD regieren

In den Umfragen legt die AfD zu. Entsprechend selbstbewusst tritt sie auf und entwirft ein eigenes Regierungsprogramm. Wie sehen die Eckpunkte des Sofortprogramms aus? 01.09.2023 | 1:40 min

Die AfD hat mit Umfragewerten von um die 20 Prozent derzeit zwar keine Aussicht auf eine Regierungsübernahme im Bund - dennoch legte die Partei am Freitag ein Sofortprogramm für eine "von ihr geführte Bundesregierung" vor.

DIW-Chef im ZDF: AfD schadet eigenen Wählern

Gerade die Maßnahmen im Bereich Wirtschaft sieht DIW-Chef Marcel Fratzscher im ZDF sehr kritisch. Am 22. August hatte das DIW eine Studie zu den Zielen der AfD veröffentlicht . Titel der Studie: Es existiere ein "AfD-Paradox. Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wähler*innen."

Die AfD zeige, so erklärt Fratzscher zum ZDF, eine extrem neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik, sie wolle, Sozialleistungen abbauen und auch beim Klimaschutz eher "Maßnahmen abbauen". Fratzscher erklärt:

Das würde vor allem Menschen mit geringem Einkommen besonders hart treffen, solche Menschen in ländlichen Regionen, eher strukturschwächeren Regionen.

In dem Papier bekräftigt die AfD-Fraktion auch ihre ablehnende Haltung zur EU und verspricht im Falle einer Regierungsverantwortung "Verhandlungen zur Reduktion der EU-Beiträge und zur Neugründung einer Europäischen Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft".

Bargeld soll "grundsätzlich verankert werden"

Das AfD-Sofortprogramm kündigt außerdem an, man werde "Bargeld als Zahlungsmittel grundgesetzlich verankern", was auf eine angeblich politisch gewollte Abschaffung des Bargeldes anspielt. Nach Angaben der Bundesbank von Ende Juli wird es aber auch weiterhin Bargeld geben und für Grundgesetzänderungen bräuchte die AfD außerdem Zweidrittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.