AfD-Chef Chrupalla will CDU "halbieren"

AfD-Chef Tino Chrupalla hat angesichts des Umfragehochs seiner Partei eine Kampfansage an die CDU geschickt. " Friedrich Merz wollte uns halbieren. Stattdessen haben wir uns verdoppelt", sagte Chrupalla bei einem Landesparteitag der AfD Niedersachsen in Celle.

Chrupalla: AfD ist "erwachsen geworden"

Chrupalla unterstrich zudem, die AfD sei bereit, schrittweise Regierungsverantwortung zu übernehmen. Andere Parteien hätten Angst davor, dass es den Bürgern besser gehe, wenn die AfD regiert, sagte er. Die AfD könne aber nicht nur Opposition, sondern auch Leistung zeigen. "Das werden wir zeigen, in den Kommunen, da müssen wir anfangen, dann in den Landesparlamenten und dann in der Bundesregierung", sagte Chrupalla.