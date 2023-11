Beschaffungsamt: Mutmaßlicher Russland-Spion wollte zur AfD

Festnahme wurde am 9. August bekannt

Vergangene Woche Mittwoch, am 9. August, wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft in Koblenz den Mitarbeiter des Beschaffungsamts festnehmen ließ. Ihm wird vorgeworfen, sich aus eigenem Antrieb seit Mai mehrmals bei der russischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn gemeldet und eine Zusammenarbeit angeboten zu haben. Einmal soll er dabei beruflich erlangte Informationen weitergegeben haben.