Chrupalla (AfD) im ZDF: Kinder zeugen gegen Fachkräftemangel

Die Frage, ob der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke an seiner Stelle die Parteiführung übernehmen könnte, beantwortet Chrupalla so: "Das sind Personaldiskussionen, die ich nicht öffentlich führe." Er selbst sei jetzt im fünften Jahr Parteivorsitzender, das müsse man auch erst einmal schaffen. Und doch denkt Chrupalla offenbar auch schon an die Zeit danach: