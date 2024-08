Einreise aus Afghanistan: Vorwürfe gegen Baerbock

Drei Jahre nach der Rückkehr der Taliban hat Deutschland zwei Versprechen gebrochen. Das eine war an die Ortskräfte gerichtet, die den Deutschen unter gefährlichen Umständen geholfen haben. Es lautete: Wir lassen Euch nicht im Stich.

Das andere Versprechen hat die Bundesregierung der deutschen Bevölkerung gegeben: Sicherheit hat oberste Priorität. In beiden Fällen haben Oppositionsparteien nicht nur Wortbruch, sondern vor allem eine Schuldige ausgemacht: Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ).

"Frau Außenministerin Baerbock scheut offensichtlich nicht davor zurück, Abstriche bei der Sicherheit zu machen, wenn es um die Verfolgung ihrer politischen Agenda geht", sagt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Alexander Throm, dem ZDF. Gemeint ist der Verdacht, dass Baerbock Botschaftsangestellte anweisen ließ, bei der Visa-Erteilung für Menschen aus Afghanistan nicht so genau hinzusehen.

Der Bundeswehr-Rückzug aus Afghanistan lässt im August 2021 Hunderte Ortskräfte schutzlos in Kabul zurück. "Die Spur" beleuchtet, wie es zu dem politischen Versagen kommen konnte.

Visumvergabe trotz gefälschter Papiere

Die Magazine "Cicero" und "Focus" berichten über Fälle, in denen Antragstellern trotz fehlender oder gefälschter Papiere die Einreise nach Deutschland erlaubt wurde. Mahnungen von Diplomaten seien überhört oder gar bestraft worden. "Mauscheleien und politisch motivierte Personalschiebereien" wirft Unionspolitiker Throm der Führungsebene im Auswärtigen Amt vor.

Baerbock weist die Vorwürfe zurück. Wenn ein Antragsteller nicht die Wahrheit sage, erhalte er kein Visum, sagte die Grünen-Politikerin. Allerdings haben die Vorwürfe dazu geführt, dass das Auswärtige Amt die Bearbeitung von Aufnahmeanträgen vergangenes Jahr vorübergehend aussetzte, um zusätzliche Sicherheitsroutinen zu etablieren. In drei Fällen, in denen es Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Visumvergabe gibt, ermittelt die Staatsanwaltschaft.