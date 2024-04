Flutkatastrophe im Ahrtal: Wird jetzt Anklage erhoben?

Ermittlung gegen Katastrophenschutzinspekteur und Landrat

Der Landrat selbst war während der Flut offenbar nur einmal in der Einsatzzentrale, für einen Fototermin mit dem Innenminister. Die Orths sehen in ihm den Hauptverantwortlichen für den Tod ihrer Tochter und vieler anderer.

Feuerwehr warnte nur vor Kellern und Tiefgaragen

Johanna lebte in Bad Neuenahr in einer Erdgeschosswohnung. Es war klar, dass es Hochwasser geben würde. Deshalb, so berichten es die Eltern, hatten sie und Johanna genau beobachtet, was sich tat, sich informiert und ausgetauscht.