Amthor erleidet Schwächeanfall bei Verkündung von neuem Amt

Philipp Amthor soll neuer CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern werden Quelle: dpa

Bei seiner Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor kurzzeitig einen Schwächeanfall erlitten. An einem Tisch neben dem designierten Landesparteichef Daniel Peters stehend, knickten Amthor am Mittwoch in Schwerin während der Pressekonferenz plötzlich die Beine weg.

Er fiel zu Boden, blieb für Sekunden dort liegen, erhob sich dann aber wieder und beantwortete nach kurzer Unterbrechung weiter die Fragen der Journalisten. Als möglichen Grund für den Aussetzer führte er an, an dem Tag noch nichts gegessen zu haben, um dann in gewohnt humorvoller Weise hinzuzufügen, dass erholsame Osterferien offenkundig nicht gut seien für einen Workaholic wie ihn.

Ist es richtig, zu gendern? Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) hält das für wichtig, Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (CDU) spricht sich dagegen aus. 07.09.2023 | 10:16 min

Amthor: Zu wenig gegessen

Später meldete er sich auf der Plattform Instagram mit einem Hallo aus einer Pizzeria in Schwerin: "Was soll ich sagen, es war so umwerfend, dass ganz Deutschland in Sorge ist wegen großer Medienberichterstattung "Philipp Amthor erleidet Schwächeanfall". Ich kann Euch sagen, nach einer Minute habe ich die Fragen wieder schlagfertig beantwortet", erklärte er. Er sei fit, habe einfach zu wenig gegessen.

Peters hatte sich Amthor als Generalsekretär gewünscht

Da Daniel Peters auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock für den Landesvorsitz kandidieren will, würde das von ihm bislang ausgeübte Amt des Generalsekretärs frei.

Ich habe mir Philipp Amthor als Generalsekretär sehr sehr gewünscht und ihn gefragt, ob er diese verantwortungsvolle Aufgabe bei uns im Landesverband übernehmen würde. Daniel Peters, bisheriger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern

Peters sagte "mit großem Stolz", dass Amthor zugesagt habe. "Ich glaube, dass wir damit den absolut Richtigen für diese wichtige Aufgabe gefunden haben." Amthor sei bekannt für seine pointierte Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung und könne damit auch motivieren.

2020 war Amthor wegen Lobbyismus-Vorwürfen in die Kritik geraten. Hintergründe dazu sehen Sie hier:

Lobbyismus wurde Philipp Amthor im letzten Jahr vorgeworfen. Es löste ein politisches Beben aus. Er weist von sich, für politische Interessensvertretung bezahlt worden zu sein. 26.05.2021 | 22:25 min

Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Landesparteichefs Franz-Robert Liskow Anfang dieses Jahres war erneut auch Amthor als möglicher Kandidat für das Spitzenamt gehandelt worden. Doch das hatte der Politiker aus Ueckermünde mit der Begründung abgelehnt, seinen politischen Platz aktuell in der Bundespolitik zu sehen. Als neuer Generalsekretär würde Amthor aber deutlich stärker als bisher auch in die Landespolitik eingreifen, etwa bei der Vorbereitung von Wahlen.

Amthor sieht nach eigenen Worten keine Probleme darin, sein Mandat in Berlin mit den künftigen Aufgaben als Generalsekretär der Landespartei zu verbinden. Er übernehme mit dem neuen Amt wichtige organisatorische Aufgaben und wolle dabei seine guten Verbindungen in die Bundespolitik für die CDU im Land nutzen.