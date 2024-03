Wadephul: Kanzler verlässt seine Zeitenwende

Wadephul verweist auf die Gräueltaten in russisch besetzten Gebieten: "Einfrieren heißt, wir haben russisch besetzte Gebiete, da werden Frauen vergewaltigt, Kinder entführt, Männer ermordet. Denken Sie an die Gräueltaten von Butscha . Butscha passiert überall da, wo Russland Einfluss in der Ukraine hat, wo Russland Macht ausübt."