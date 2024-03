Scholz: Waffenkäufe für Ukraine auf Weltmarkt

Bodentruppen und Waffenlieferungen: Der Ukraine-Kurs spaltet Deutschland, Frankreich und Polen. Was verändert das Treffen der Regierungschefs? Pressekonferenz bei ZDFheute live.

Nach gemeinsamen Beratungen über die Fortsetzung der Ukraine-Hilfen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz , dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk haben die Spitzen des sogenannten Weimarer Dreiecks am Nachmittag ihre Pläne für das weitere Vorgehen erklärt.

Scholz kündigt neue "Fähigkeitskoalition" an

Außerdem solle die Produktion von Militärgerät ausgebaut werden - "auch in Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine", so der Kanzler. Eine "neue Fähigkeitskoalition" im Rahmen des Ramstein-Formats werde für die Bereitstellung weitreichender Raketenartillerie gegründet. Details sollen die Verteidigungsminister der beteiligten Länder ab Montag besprechen.