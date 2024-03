Ukraine-Hilfen: Scholz und Macron ringen um Einigkeit

Selten war das deutsch-französische Verhältnis so angespannt, so schwierig, selten wurde so wenig geredet in den letzten Jahrzehnten. Dabei sind die beiden größten Länder in der EU doch aufeinander angewiesen.

Taurus dürfte Punkt auf der Tagesordnung sein

Es geht morgen natürlich um die weitere Hilfe für die Ukraine. Und auch wenn Bundeskanzler Scholz noch so oft betont, Macron und er hätten ein sehr gutes Verhältnis, so richtig glaubwürdig scheint das nicht derzeit.

Macrons Vorstoß zu Bodentruppen in der Ukraine womöglich auch Thema

Wer liefert was, wer liefert wie viel? Darum wird es gehen, und Scholz wird erneut betonen, dass Deutschland am meisten bisher geliefert hat, an Waffen, an Munition, mehr als jedes andere europäische Land. 28 Milliarden habe Deutschland in den letzten zwei Jahren ausgegeben, 7 Milliarden Euro sind alleine in diesem Jahr dafür vorgesehen.