Macron erneut: Westliche Bodentruppen in der Ukraine möglich

Macron äußerte sich am Vorabend von Gesprächen mit Kanzler Olaf Scholz SPD ) in Berlin zu bilateralen Differenzen in der Ukraine- und Sicherheitspolitik. Anschließend treffen beide den neuen Ministerpräsidenten von Polen , Donald Tusk. Es ist das erste Treffen auf Spitzenebene im Weimarer Dreieck seit Juni 2023.