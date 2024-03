Bundestag: Was hinter der Taurus-Debatte steckt

Auch das könnte erklären, warum der Ton in der Debatte so scharf ist. Alle werfen sich gegenseitig vor, mit Kriegsängsten zu spielen. Sahra Wagenknecht BSW ) warf der Ampel am Donnerstag vor, sie spiele mit "Millionen von Menschenleben". AfD-Politiker Markus Frohnmaier blaffte die Union an: