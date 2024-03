Taurus-Marschflugkörper: Baerbock nennt Ringtausch "Option"

Die Union will auch den Widerstand des Kanzlers gegen die Taurus-Lieferung ansprechen. Die Reihen der Ampel-Koalition sind in der Debatte nicht geschlossen. Das dürfte sich auch am Donnerstag zeigen, wenn die Union im Bundestag erneut einen Antrag stellen will, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, das weitreichende Waffensystem "unverzüglich" an die Ukraine abzugeben.