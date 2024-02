Ukraine-Krieg: Was steckt hinter Scholz' Taurus-Skepsis?

Mit seiner Entscheidung, keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern zu wollen, sorgt Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) weiterhin für hitzige Diskussionen . Koalitionspartner werfen ihm vor, die "Unwahrheit" zu sagen. Was ist dran an seiner These, dass der Taurus-Einsatz die Beteiligung deutschen Personals erfordere? Und warum gibt es Verärgerung aus Großbritannien?