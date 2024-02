Stegner nach "Nein" von Scholz: Taurusdebatte "fetischhaft"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron denkt laut über westliche Bodentruppen in der Ukraine nach - für Ralf Stegner einer von mehreren "merkwürdigen Beiträgen" der jüngsten Vergangenheit. "Mir kam es in den letzten Tagen vor wie im Fieberwahn", sagte Stegner am Mittwochabend bei "Markus Lanz".