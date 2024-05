Universität Hamburg: Streit nach Vorlesung zu Antisemitismus

Nach einer Lesung an der Universität Hamburg zum Thema Antisemitismus ist eine 56-jährige Frau angegriffen und geschlagen worden. Die Attackierte setzte sich daraufhin zur Wehr und trat und biss ihrerseits die Angreiferin, wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochabend.