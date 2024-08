Kinderhilfswerk Arche am Limit: Schaffen es nicht mehr allein

Kinderhilfswerk am Limit

Wolfgang Büscher von der Arche Berlin schlägt Alarm: "Wir schaffen das nicht mehr allein." Quelle: Arche Kinderstiftung

Sie haben alle schon in dem Besprechungszimmer der Arche in Marzahn-Hellersdorf gesessen: Bundespräsidenten, Minister, Ministerinnen, Abgeordnete, Bürgermeister und Lokalpolitiker. Geredet wurde viel, Fotos mit den Kindern gab es natürlich viele. Doch wirklich verstanden haben die wenigsten, sagt Arche-Sprecher Wolfgang Büscher. "Jetzt sind wir an einem Kipp-Punkt."

Entweder wir kümmern uns um die Menschen. Oder wir müssen die Grenzen dicht machen. Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinder- und Jugendwerks Arche

Immer höherer Finanzbedarf

Büscher weiß, dass die Arche, die Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder und Familien, damit provoziert. Und das will sie auch. Tausende Kinder werden von den 33 Einrichtungen bundesweit jeden Tag versorgt. Sie bekommen ein warmes Mittagessen, Hausaufgabenhilfe, Betreuung, Freizeit. All das, was Kinder brauchen und Eltern aus vielen Gründen manchmal nicht leisten können.

Seit Jahren suchen immer mehr Kinder in den Archen Hilfe. In manchen Einrichtungen haben fast alle Kinder eine Migrationsgeschichte. Gewalt, Anwerbeversuche konservativer Moscheen und radikaler Prediger auf TikTok, Missbrauch, Israelhass - "Wir haben hier alles", sagt Büscher. "Die Summe ist das Desaster." Der Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen musste deswegen erhöht werden.

In Brennpunktschulen benötigen viele Schüler zusätzliche Förderung, um zum Beispiel Deutsch zu lernen. Entstehende Kosten sollen mit dem Startchancen-Programm gedeckt werden. 11.04.2024 | 1:40 min

Statt sechs Erwachsene pro Kind kümmern sich nun statistisch vier um eins. Das kostet den Verein, der auf Spenden angewiesen ist. Und zwar jedes Jahr mehr: 22 Millionen Euro voriges, 24 Millionen Euro dieses und nächstes Jahr geschätzt 25 Millionen Euro. Es geht der Arche aber nicht nur ums Geld. Die Probleme einer ganzen Gesellschaft könne sie nicht allein lösen, sagt Büscher.

Wir schaffen es nicht mehr, jedenfalls nicht allein. Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinder- und Jugendwerks Arche

Clan-Chef lockt mit kostenlosem Döner

Man fühle sich wie in einem Teufelskreis. "Und niemand spricht es ehrlich an", findet Büscher. Die Menschen vor allem aus dem arabischen Raum seien nun mal da, gehen vermutlich, anders als die aus der Ukraine aber nicht mehr zurück. "Wir müssen uns ehrlich machen", findet Büscher. Vor allem: Die Politik müsse sich ehrlich machen. Eine Politik, die Menschen abschieben wolle, aber das Problem schon längst an Einrichtungen wie den Archen abgeschoben habe.

Es geht um die Kinder wie im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, die keinen Platz in einer Kita bekommen. Die dann alle eine Schule besuchen, die zur Brennpunktschule wird. Wo man kaum Deutsch lernt und andere es auch nicht können. Die dann kaum auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Und die von einer Gesellschaft das Signal bekommen: Ihr wollt uns nicht.

Ein syrischer Straftäter, der gegen seine Abschiebung geklagt hat, darf abgeschoben werden - bisher war das nicht möglich. Die Union fordert nun eine neue Migrationspolitik. 25.07.2024 | 1:29 min

Büscher erzählt von dem Berliner Clan-Chef, der zu seinem Geburtstag die Kinder der Stadt in einen Park eingeladen und Döner verteilt hat. Die Archen seien an diesem Tag wie leer gefegt gewesen. Das sei eine Werbeveranstaltung gewesen: "Wenn die euch nicht wollen, kommt zu uns." Und Büscher erzählt vom Rockerclub Hells Angels, die Jugendliche mit Drogen locken.

Büscher erzählt aber auch von dem Jungen aus Marokko, der mit seiner Familie eben nicht in den üblichen Berliner Stadtbezirken mit hohem Migrationsanteil eine Wohnung fand. Sondern in Charlottenburg die Schule besuchte. Er spricht heute gut Deutsch und macht eine Ausbildung. "Er hatte Glück."

Türen der Archen bleiben offen

Büscher findet: Statt Fachkräfte nach Deutschland zu holen, solle man sich doch um die kümmern, die da sind. Indem zum Beispiel nicht einfach mehr Geld in Brennpunktschulen gesteckt wird, sondern die Kinder über die Stadt besser verteilt werden. Die Arche ist außerdem für eine Kindergrundsicherung , die einen Teil der staatlichen Zuschüsse für Bildung garantiert. Also jenes Konzept der Ampel-Koalition , das gerade auf die lange Bank geschoben wurde.

14,2 Millionen Menschen in Deutschland lebten 2022 in Armut, wie der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands zeigt. Laut Bericht ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. 26.03.2024 | 0:28 min

Büscher trägt ein Kreuz an der Halskette. Die Arche versteht sich als christliches Kinder- und Jugendwerk, so steht es in ihrem vollen Namen. Ihr Gründer Bernd Siggelkow ist Pastor mit Wurzeln in der Heilsarmee. Natürlich ist man hier nicht dafür, die Grenzen einfach dichtzumachen. Das würde dem christlichen Menschenbild widersprechen.