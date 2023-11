Experte zu Raketenabwehr: Arrow 3 schließt Bedrohungslücke

Es habe zudem auch einen Plan in Frankreich gegeben, einen europäischen Interseptor zu entwickeln. Doch die Pläne seien immer Pläne geblieben. Außerdem hätte dann auch zunächst die Finanzierung geklärt werden müssen. "Arrow 3 ist ein verfügbares System in dieser Reichweite, das man so von der Stange kaufen kann", sagt Gressel. Der Entwicklungsprozess eines eigenen Systems hätte auch schief gehen können, "wie wir das bei einigen Entwicklungsprogrammen in der Vergangenheit gesehen haben".