Automobilindustrie: Größter Industriezweig Deutschlands

An den Automobilherstellern in Deutschland hängen viele Arbeitsplätze - darum sind Innovationen für die Konzerne wichtig. Quelle: Imago

Die Automobilindustrie ist der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland und gemessen am Umsatz die größte Branche des Verarbeitenden Gewerbes.

Im Jahr 2023 erwirtschafteten die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie einen Rekordumsatz von rund 564 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wichtige Fragen und Antworten:

Wie viele Autos bauen deutsche Firmen?

In Deutschland wurden 2023 insgesamt 4,1 Millionen Pkw neu gebaut. Zusätzlich wurden rund 10 Millionen Pkw deutscher Konzernmarken im Ausland produziert.

Die Fahrzeugfertigung erfordert den Zukauf von verschiedensten Teilen, Komponenten und Rohstoffen, sodass auch Branchen, die vordergründig wenig mit dem Automobilbau zu tun haben, an der Herstellung von Kraftfahrzeugen beteiligt sind und davon profitieren. Außerdem sind Ingenieurbüros, Autohändler, Werkstätten und Tankstellen, aber auch Anbieter weiterer Dienstleistungen rund um das Auto direkt oder indirekt von der Automobilkonjunktur abhängig.

Welche Bedeutung hat die Branche als Arbeitgeber?

Die Automobilindustrie ist einer der größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland. Sie ist ein zentraler Wirtschaftsbereich in Deutschland, der direkt und indirekt für zahlreiche Arbeitsplätze sorgt. Mehrere Hunderttausend Menschen sind in Produktion, Forschung und Entwicklung oder im Vertrieb von Kraftfahrzeugen tätig.

Darüber hinaus schafft die Branche eine Vielzahl von Arbeitsplätzen bei Zulieferern und Dienstleistern. Diese Jobs reichen von der Stahlindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Softwareentwicklung, wodurch die Automobilindustrie einen ganzheitlichen Beschäftigungseinfluss auf die deutsche Wirtschaft ausübt.

Die Hersteller von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen beschäftigten im Mittel im Jahr 2023 direkt knapp 780.000 Personen. Das sind knapp zwei Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland.

Welche Rolle spielen Exporte?

Deutschlands Automobilindustrie ist ein Schwergewicht im internationalen Handel. Rund 76 Prozent der in Deutschland gefertigten Pkw wurden 2023 exportiert.

Der Export von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen stieg 2023 um zehn Prozent gegenüber 2022. Fahrzeuge "Made in Germany" sind gefragt, was sich in den starken Exportzahlen widerspiegelt. Damit trägt die Automobilindustrie maßgeblich zu den positiven Handelsbilanzen bei, die Deutschland regelmäßig erzielt.

Wie viel wird in Innovationen investiert?

Die deutsche Automobilindustrie zeichnet sich durch enorm hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung aus. Nach Angaben des Branchenverbandes VDA investieren die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie im Zeitraum 2024 bis 2028 mehr als 280 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.

27 Prozent aller Beschäftigten in Forschung und Entwicklung in Deutschland arbeiten in der Automobilbranche. Dies stärkt die technologische Leistungsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche. Durch den Technologietransfer finden Entwicklungen der Automobilbranche auch Anwendung in anderen Industriezweigen, was die gesamtwirtschaftliche Innovation weiter vorantreibt.

Welche Herausforderungen und Zukunftsperspektiven gibt es?

Die Automobilindustrie steht vor dem größten Wandel in ihrer Geschichte: Umweltauflagen, der Wandel hin zur Elektromobilität und der zunehmende internationale Wettbewerb fordern Hersteller heraus und machen Innovationen sowie eine Anpassung der Geschäftsmodelle notwendig.