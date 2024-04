Der große Hack bei Volkswagen - China im Fokus

Wenn in Peking kommende Woche die Automobilmesse "Auto China" beginnt, werden deutsche Konzerne ihre neuen Modelle präsentieren - und darauf hoffen, dass die Mahnung des deutschen Kanzlers in China auch gehört wird: "Das Einzige, was immer klar sein muss, ist, dass der Wettbewerb fair sein muss", sagte Olaf Scholz (SPD) Anfang dieser Woche während seiner China-Reise und fügte hinzu:

In der Vergangenheit lief das mitunter ganz anders: Das zeigen mehr als 40 interne Dokumenten, die der "Spiegel" gemeinsam mit ZDF frontal im Rahmen einer internationalen Kooperation zu chinesischen Spionagetätigkeiten in Europa einsehen konnte. Mutmaßlich chinesische Staatshacker nahmen die Volkswagen-Gruppe ab 2010 für mehrere Jahre ins Visier. Den Hackern gelang es mehrfach, tief in die Netzwerke von Volkswagen einzudringen und geistiges Eigentum zu stehlen.

Der Hack von VW - eine Rekonstruktion

Der Fall spielt sich zwischen 2010 und 2015 ab - doch er hat Folgen bis in die Gegenwart. Denn die Hacker hatten es unter anderem auf E-Mobilität abgesehen. Und damit jenen Markt, in dem sich deutsche Konzerne besonders gegen chinesische Konkurrenten behaupten müssen und große Probleme haben, Autos zu verkaufen.

Wofür sich die Hacker interessierten

Auto-Expertin: Dieses Wissen spielt weiterhin "sehr große Rolle"

Professorin Helena Wisbert forscht und lehrt an der Hochschule Ostfalia zu Wettbewerbsstrategien in der Automobilwirtschaft. Sie weiß, wer die Pläne der Konkurrenz kennt, ist im Vorteil:

Chinesische Botschaft empört sich über Hacking-Vorwurf

Bei allen drei Angriffen soll es sich um dieselben Hacker gehandelt haben, heißt es in den internen VW-Unterlagen. China selbst wird nicht direkt beschuldigt, doch alle Gesprächspartner von ZDF frontal und "Spiegel" teilen mit, dass die Spur Richtung China geführt habe. "Wir konnten die IP-Adresse bis nach Peking zurückverfolgen, sogar bis in die Nähe der PLA", sagt ein Cybersicherheits-Experte, der mit dem Fall vertraut ist. Als PLA wird der militärische Nachrichtendienst Chinas bezeichnet. Ein endgültiger Beweis fehle aber.

Diese Spuren weisen nach China: IP-Adresse, Software, Zeitzone

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Volkswagen an einem Freitag begann, die Hacker aus den Netzwerken zu entfernen - und zwar, sobald es 16 Uhr in China war, die Hacker also mutmaßlich Feierabend hatten. Die chinesische Zeitzone wird explizit in den Dokumenten erwähnt.