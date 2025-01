Behindertenwerkstätten: Warum sie unter Mindestlohn zahlen

Auftrag der Werkstätten ist, die Beschäftigten so zu rehabilitieren, dass sie eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden können.



Wer in eine Behindertenwerkstatt vermittelt wird, entscheiden in der Regel die Agentur für Arbeit und entsprechende Bildungsträger. Die Empfehlung für Werkstätten erhalten Menschen mit Unterstützungsbedarf, "die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können" (Quelle: SGB IX).