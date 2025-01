Braille: Wo in Deutschland die Blindenschrift noch fehlt

Sie gebe es inzwischen viel in Zügen der Deutschen Bahn, sagte Bethke. Er nannte als Beispiel die Platznummern. "So kann man auch als blinder Mensch ohne fremde Hilfe seinen reservierten Platz finden." Auch viele Fahrstühle haben seinen Angaben zufolge ein Bedienfeld mit Braille.

Verband sieht Nachholbedarf in Hotels, an Kaffeemaschinen und Selbstbedienungskassen

Bethke sieht allerdings noch Nachholbedarf: In Hotelzimmern gebe es viele Hinweise und Informationen, etwa zum WLAN-Zugang. "Da ist in der Regel nichts in Braille verfügbar", sagte er. Und weiter: "Verpackungen aller Art könnten eine Braille-Beschriftung haben, und bei Straßenschildern könnte man sie am Mast anbringen."