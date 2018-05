Der 4. Januar ist der Geburtstag von Louis Braille, dem Erfinder der Blindenschrift. Deswegen ist am 4. Januar auch immer der Welt-Brailletag. Mit drei Jahren verletzte Louis Braille sich so schwer an den Augen, dass er blind wurde. Ihn störte als Blinder besonders, dass ihm immer alles vorgelesen werden musste. Also dachte er sich eine eigene Schrift für Blinde aus. Schon als 11-Jähriger hatte er sie fertig.

In der Braille-Schrift werden Buchstaben mit Punkten dargestellt. Je nachdem, wie die Punkte angeordnet sind, stehen sie für einen bestimmten Buchstaben. Da ein Blinder die Punkte nicht sehen kann, werden sie in dickes Papier gepresst. So kann ein Blinder die Punkte mit den Fingern ertasten und auf diese Art lesen.